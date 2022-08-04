“رابط مباشر” نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات

في إطار ترقب الملايين لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أنه تم ترتيب أوائل الثانوية العامة للشعب الثلاثة (قسم رياضة – علمي علوم – الأدبي)، بالإضافة إلى تجهيز أسماء المتفوقين في المدارس وطلاب المكفوفين وطلاب الدمج، فيما أوضح السيد الوزير أن ضوابط ترتيب الأوائل تكون حسب المجموع الكلي أما في حالة إن حصل أكثر من طالب على نفس المجموع فيكون الترتيب حسب الحروف الأبجدية، على أن يتم اختيار ما لا يقل عن عشرة طلاب في كل شعبة من الشعب الثلاثة..نسأل الله العظيم أن يوفقكم جميعاً.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

بناءاً على تصريحات الدكتور طارق والذي شدد على عدم الانسياق وراء الجدل المثار بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة على مواقع التواصل وغيرها من المواقع الإلكترونية (الغير رسمية) عبر شبكات الإنترنت والتي لا تعطي معلومة صحيحة، هذا وقد أوضح أنه تم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب والطالبات وترتيب العشرة الأوائل للعام الدراسي الحالي، على أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 في الفترة من الأول من شهر أغسطس الجاري وحتى اليوم السابع من نفس الشهر، وبناءاً على هذا التصريح النتيجة ليست هذا الأسبوع وسوف نترقب إعلانها خلال اليومين القادمين ربما من يوم السبت أو الأحد القادم الموافق 7 أغسطس إن شاء الله.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ننشر لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم جلوس الطالب للعام الدراسي الحالي حال اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، حيث خصصت الوزارة هذا الرابط لتسهيل الحصول على نتائج الثانوية بدلاً من البحث عبر البوابات الإلكترونية الخاصة بكل محافظة على حدى كما كان في السابق، أما حالياً فيمكنك الحصول على النتيجة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية برقم الجلوس وبخطوات سهلة وبسيطة، كل ما عليك متابعة إعلان النتائج والدخول بالخطوات والرابط على النحو التالي:-