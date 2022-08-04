انهيار منجم فحم فى شمال المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال أوبرادور عبر "تويتر": "تعرض منجم فحم فى سابيناس فى كواويلا لانهيار، ما أدى إلى فيضان فى منطقة أديت، ويبدو أن 9 من عمال المناجم محاصرين". وبدأت السلطات عملية بحث وإنقاذ شملت عشرات الأشخاص وأربعة أطقم كلاب من وزارة الدفاع.

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