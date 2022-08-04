مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا فى مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضرورى للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط فى المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.

وفى وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأمريكى جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو.

وقد صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 فى الحلف.