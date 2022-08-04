جدة - نرمين السيد - وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا فى مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضرورى للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط فى المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.
وفى وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأمريكى جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو.
وقد صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 فى الحلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.