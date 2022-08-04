غدا.. قداس ومسيرات وحداد وطني بلبنان في الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت

جدة - نرمين السيد - يحيى اللبنانيون غدًا الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحرى والذى أودى بحياة أكثر من 200 شخصا وأسفر عن إصابة 6500 آخرين جراء اشتعال النيران فى قرابة 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء وعدد من المنشآت السكنية والتجارية فى الأحياء المحيطة بالميناء.





ومن المقرر أن يترأس البطريرك المارونى بشارة بطرس الراعى قداسا فى كنيسة مار جرجس فى بيروت تكريما لأرواح الضحايا وأسرهم، فيما دعا أهالى الضحايا والمصابين إلى 3 مسيرات غدا، حيث تنطلق المسيرة الأولى فى الثالثة ظهر الغد من قصر العدل – مجمع المحاكم الرئيسى ببيروت نحو تمثال المغترب أمام ميناء بيروت، فيما تنطلق مسيرتان نحو تمثال المغترب فى الرابعة عصرا إحداهما من أمام مبنى جريدة النهار المطل على ميدان الشهداء (مهد حراك 17 أكتوبر 2019) والأخرى من مركز فوج الإطفاء فى الكرنتينا والذى سقط منه 10 ضحايا فى الانفجار.

يأتى ذلك فى وقت فرضت فيه الأجهزة الأمنية استعدادات مكثفة تحسبا لسقوط محتمل لصوامع الحبوب فى ميناء بيروت وسط مخاوف من انتشار الغبار المحمل بفطريات.

وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد أعلن الحداد الوطنى غدا بمناسبة الذكرى الثانية لكارثة انفجار ميناء بيروت البحري، كما قرر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى إغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامناً مع عائلات الضحايا والجرحى وعائلاتهم.

وأودى انفجار ميناء بيروت فى الرابع من أغسطس عام 2020 بحياة أكثر من 200 شخصا وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.