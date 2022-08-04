نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم ماكدونالدز الجديد في السعودية أرقام وعناوين الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم ماكدونالدز الجديد في السعودية .. سلسلة مطاعم ماكدونالدز هي من أفضل سلسلة المطاعم المتخصصة في البرجر بشكل خاص في المملكة العربية السعودية فالبرجر البيج التيسيتي الخاص بها سواء بالمشروم أو العادي له طعم ومذاق خاص بجانب ذلك برجر الدجاج جرند ماك تشيكن سبايسي أو عادي والبطاطس ووجباتها للأطفال فيعطي لعملاءه منيو متنوع رغم أنه يخص بالبرجر فقط لكنه يبدع في صنعه ولديه الكثير من الموجبات السريعة والشهية والخفيفة ويوصل الفرع ميزة التوصيل من خلال الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة بجانب خدمة السيارات التي يتميز بها.

منيو مطعم ماكدونالدز الجديد في السعودية

يفتح ماكدونالدز يوميًا في جميع فروعه من الساعة السادسة صباحًا بالمملكة العربية السعودية ويظل يقدم خدماته على مدار اليوم إلا أنه يغلق في الراعبة فجرًا وتختلف أوقات الدوام في هذه الساعات

وإذا كنت تتسائل عن منيو ماكدونالدز الجديد وأسعاره والأصناف الجديدة فستجده في هذه المقالة .

خاصة أن قائمة المأكولات والوجبات التي يقدمها ماكدونالدز متنوعة ومختلفة بين الدسم والخفيف والشهري .

وغيرها بجانب ذلك الأسعار الخاصة بالوجبات والمأكولات غير مرتفعة فتبدأ أولى وجباته بسعر 7 ريال سعودي .

كوجبة ماك ناجتس المكونة من 4 قطع بجانب ذلك أنه ليس مغالِ في سعره فيحاول مسؤولي سلسلة المطاعم تقديم أسعار متوسطة للجمهور .

من أجل جذب العملاء لذلك ستجد أن أغلب الأسعار لا يتجاوز سعرها 20 رسال سعودي وبالنسبة لأفضل الوجبات في المنيو.

ستجد كل ما تريده من الساندوتشات البرجر وبيق ماك ووجبات إفطار ومشروبات غازية وكذلك قائمة بوجبات أطفال وهدايا خاصة بهم ووجبة ماك أربيا العربية.

فعلى سبيل المثال وجبات الإفطار

في ماكدونالدز تشيكن مافن بالبيض وماك مافن بيض وتشيكن مافن وراب البيض والسجق وماك مافن صوص تشيكن ماك مافن صوصج بالبيض – راب البيض و الهاش براونز – بيج بريكفاست – هاش براونز – هوت كيك التي تحتوي على 3 قطع.

أرخص وجبات ماكدونالدز في السعودية

فتتراوح وجبة ماك ناجيتس ذات الـ 4 قطع سعرها 7 ريال وكذلك الـ 8 قطع 10 ريال بينما 3 قطع ماك وينجر سعرها 9 ريالات بينما ستروس العادي بـ 7.5 ريال والتشيكن ستروس سبايسي هو 7.5 ريال سعودي.