نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 والطلاب النتائج النهائية لقبول الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات 1444 توضح نتائج القبول الجامعات الكترونياً، وخاصة بعد أن وضحت اللجنة المشرفة على القبول الموحد الإلكتروني للجامعات الحكومية وكذلك كليات التقنية وغيرها، أن اليوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022 سوف يتم إعلان نتائج القبول للطالبات عبر المنصة الكترونياً وكذلك الطلاب، وذلك للطلاب الذين يتم ترشيحهم للعام الدراسي 1444 هجري، وبالتالي من خلال رابط نتائج القبول الموحد للطالبات وكذلك رابط نتائج القبول الموحد للطلاب يمكن التعرف على النتائج بكل سهولة.

نتائج القبول الموحد للجامعات

من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الالكتروني الموحد للطالبات وكذلك البوابة الإلكترونية للقبول الموحد للطلاب يتم التعرف على نتائج القبول في الجامعات التالية:

نتائج قبول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

نتائج قبول جامعة الملك سعود

نتائج قبول جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن

نتائج قبول جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

نتائج قبول جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

نتائج قبول جامعة شقراء

نتائج قبول جامعة المجمعة

نتائج قبول الكلية التقنية بالرياض

نتائج قبول جامعة طيبة

نتائج قبول جامعة جازان

كما أنه يتم تأكيد القبول من خلال البوابتين الخاصتين بالطلاب والطالبات في يوم السابع من أغسطس 2022 الموافق التاسع من شهر محرم 1444 وذلك في الساعة الثانية عشر ظهراً.