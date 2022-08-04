نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. إعلان نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض للعام الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي
من المقرر أن يتم في الثانية عشر من ظهر اليوم إعلان نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد سلفا من اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني في الجامعات بمدينة الرياض، وسوف يتم إعلان النتائج عبر رابط بوابات القبول والتسجيل بجامعات الرياض، وتضم مدينة الرياض العديد من الجامعات التي تقبل طلاب وطالبات الثانوية العامة في المملكة وفق الشروط التي أعدتها لجان القبول بالجامعات، وهذه الجامعات تنقسم إلى جامعات الطلاب وهي:
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
- وكذلك جامعة شقراء.
- جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.
- جامعة الملك سعود.
- وأيضا جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
- وجامعة المجمعة.
- وأخيرا الكليات التقنية بالرياض.
أما الجامعات الخاصة بالطالبات فهي:
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- جامعة الملك سعود.
- وكذلك جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.
- جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
- الكليات التقنية بالرياض.
إعلان نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض
وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني بجامعات الرياض قد حددت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس 6 من محرم 1444 الموافق 4 من أغسطس 2022 كموعدا لإعلان نتائج القبول النهائية في الجامعات، وذلك حتى يقوم الطلاب والطالبات بتأكيد القبول والشروع في سداد المصروفات واختيار الأقسام، وطالبت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات بضرورة تأكيد القبول عبر البوابتين الإلكترونيتين المحددتين للتقديم على الالتحاق بالجامعات، وذلك وفق الخطوات التي حددتها اللجنة.
خطوات تأكيد القبول النهائي إليكترونيا
وحددت اللجنة الإشرافية خطوات تأكيد القبول كالآتي:
- تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للقبول الموحد للطلاب أو البوابة الإليكترونية للقبول الموحد للطالبات.
- اختيار أيقونة نتائج القبول.
- تحديد الموافقة على نتيجة القبول بالجامعة.
- موعد تأكيد القبول النهائي بجامعات الرياض يوم الأحد 9 من محرم 1444 الموافق 7 من أغسطس 2022 الساعة الثانية عشر ظهرا.
- إذا لم يقم الطالب المرشح بتأكيد القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس لن يتم ترشيحه للقبول النهائي ويتم إلغاء الطلب.
- إذا تم إعلان اسم الطالب في القبول النهائي ولم يقم بتأكيد القبول قبل يوم الأحد القادم يتم إلغاء طلب القبول نهائيا.
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