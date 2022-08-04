كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن إلكترونيًا 1444

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن السعودي يعتبر من الأسئلة المهمة بالنسبة للمواطنين حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم برامج المملكة العربية السعودية التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود، لهذا هناك الكثير من المسجلين في البرنامج ينتظرون معرفة أنهم مؤهلين أم لا في البرنامج، وفي هذا المقال سوف نقدم كيفية معرفة أني مؤهل في حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن السعودي

يعتبر برنامج حساب المواطن أحد برامج التكافل التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل مساعدة الأسر المحتاجة بشكل شهري من خلال تقديم الدعم المالي، حيث يقدم الدعم المادي لهذه الأسر بشكل دوري من أجل تحسين الأوضاع المعيشة لكافة فئات المجتمع الأقل دخلا، وحماية الطبقة المتوسطة من الدخول تحت خط الفقر، حيث يقدم برنامج حساب المواطن الدعم على هيئة دعم مادي ليستطيع المستفيدين سد احتياجاتهم وحسب نمط الحياة الخاص بهم، ويتم الصرف بشكل شهري للأسر المحتاجة، ومن خلال المقال سوف نجيب علي سؤال كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن؟

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن

يمكن للمستفيد معرفة كونه مؤهل لحساب المواطن أم لا بكل سهولة من خلال استخدام الموقع الرسمي لحساب المواطن وذلك عبر الدخول لحساب المواطن، حيث يعمل برنامج حساب المواطن علي تقييم وضع الأسر المستفيدة بشكل مستمر ودوري للتأكد من أهليتها للاستفادة من الدعم المالي في إطار حرص المملكة السعودية على إيصال الدعم لمستحقيه، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن عبر الموقع الرسمي الذي يمكن الدخول إليه، وفيما يلي سوف نتعرف علي خطوات معرفة كونك مؤهل للحصول علي الدعم أم لا.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن إلكترونيًا

وللإجابة على سؤال الاستعلام عن أهلية الشخص في حساب المواطن، يتطلب من المستفيد الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن واتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع حساب المواطن.

يرجي استكمال خطوات تسجيل الدخول في الموقع.

ثم النقر على قائمة “ دراسة الأهلية “.

“. وفي النهاية قم بالاطلاع على التفاصيل التي يعرضها الموقع.

سوف عرض الموقع حالة المستفيد والتابعين له المؤهلين بالإضافة إلي عرض حالة المستفيد غير المستحق لدعم حساب المواطن. أما في حال كون النتيجة أنه لم يتم دراسة حالة الأهلية، فهذا لا يعني رفض المتقدم، ولكن تعني أن حالة المتقدم لم يتم دراستها بشكل كامل، وفور إتمام دراسة الحالة سيخطر النظام المتقدم ما، إذ كان مؤهلا أم لا.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن إلكترونيًا

يمكن للمستفيد معرفة كونه مؤهل لحساب المواطن أم لا بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن وذلك عبر الدخول لحساب المواطن، حيث يقوم برنامج حساب المواطن بتقييم وضع الأسر المستفيدة بشكل دوري للتأكد من أهليتها للاستفادة من الدعم في إطار حرص المملكة على إيصال الدعم لمستحقيه، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن عبر الموقع الرسمي الذي يمكن الدخول إليه.

شروط استحقاق الحصول على حساب المواطن

يتوجب من أجل استحقاق الحصول علي حساب المواطن استيفاء مجموعة من الشروط في المتقدم على دعم حساب المواطن، وتتضمن الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر المتقدم نحو 18 عاما.

يشترط أن يكون الحد الأقصى لدخل الموظف 20 ألف ريال سعودي.

تقديم ما يفيد الدخل الشهري للمتقدم وأيضًا الدخل الإضافي.

أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة، ولم يصدر بحقه أحكام قضائية جنائية.

تقديم ما يفيد الحالة الاجتماعية للمتقدم، سواء كان “أرمل أو متزوج أو مطلق”.

يتوجب توافر رقم حساب بنكي لإيداع الدعم به.

في حالة كون المتقدم مازال طالبا جامعيًا يتوجب تقديم ما يفيد إقامته في السكن الجامعي.

إذ كان المتقدم ولي أمر يلزم تقديم الوصية على أولاده.

يصرف الأعذب دعم حساب المواطن في حالة كان دخله أقل من 2000 ريال.

تستحق المرأة المتزوجة دعم حساب المواطن، إذ كانت مهجورة من زوجها، أو تكون من عائلة سجين أو غائب.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

بعد الاطلاع علي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، فيمكنهم التسجيل في حساب المواطن بشكل إلكتروني عبر اتباع الآتي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لحساب المواطن.

الضغط على “ تسجيل جديد ”.

”. يجب كتابة البيانات المطلوبة، وتشمل: (تاريخ الميلاد بالهجري، رقم الجوال، ثم تأكيد رقم الجوال، كتابة رمز التحقق المرئي).

يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصّة بحساب المواطن.

النقر على “ تسجيل ”.

”. سوف يتم التأكد من البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية للأفراد الذين كانت بياناتهم صحيحة تحوي كلمة المرور المؤقتة.

بعد إدخال كلمة المرور، سوف يتم تأكيد الحساب، وبإمكان المستفيد تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات الخاصة بحساب المواطن.

ويمكنكم معرفة طريقة تغير رقم الجوال في حساب المواطن بالخطوات التفصيلية بكل سهولة ويسر من خلال موقع ثقفني وكل ذلك بشكل إلكتروني وبدون بذل جهد.

الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن 1444

وضح حساب المواطن جميع الفئات والشرائح المؤهلة من أجل الاستفادة من حساب المواطن، فالأشخاص المستفيدين من الحساب هم الأسرة السعودية، السعودي الغير متزوج، وحاملي بطاقة التنقل بالمملكة، وعائلة السعودية المتزوجة من أجنبي، وزوجة المواطن السعودي، وتم تقسيمها لعدد من الفئات، ويوضح الجدول الآتي الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن للعام 1444هـ: