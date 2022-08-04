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عمر شويل - جدة لائحة الإجازات الخدمة المدنية 1444 .. نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية التابع لوزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية وهو المختص بتنظيم الوظائف العامة داخل المؤسسات ووضع الأحكام الخاص بالترقيات والعلاوات وكذلك الإجازات والواجبات الخاصة بالعمالة والخصومات وغيرها وإجراءات التقاعد والعمر والراتب بعد التقاعد ونهاية الخدمة من لائحة تنفيذية خاصة بكل ما يخص الوظيفة العامة وأحكامها. لائحة الإجازات الخدمة المدنية 1444 ولائحة الإجازات الخاصة بالموظفين في المملكة العربية السعودية محكومة بلائحة تنظيمية إلزامية. أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من أجل التنظيم الكامل لعملية الإجازات. التي يحصل عليها الموظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص. فاللائحة تسري على الجميع داخل المملكة ضمانًا لحقوق العامل وكذلك صاحب العمل فالحق في الإجازات منصوص عليه باللائحة . ويكون مدفوع الأجر وذلك قد تم اعتمدها ضمن الخدمة أيضًا مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبها 29 مادة. مواد لائحة إجازات الخدمة المدنية 1444 وبالنسبة للمواد التي تتحدث عنها لائحة الإجازات للخدمة المدنية 1444 فهي كالآتي:- فأيام عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني للمملكة وكذلك الإجازات العادية ومددها وضمها والإجازات العادية للمعلمين والرياضيات والأدباء والتعويض عن الإجازات العادية عند انتهاء الخدمة واحتساب مدة السجن التي لا توجب الفصل إجازة الامتحانات والاضطرارية والمرضية وعلاج الموظف داخليًا أو خارجية الإجازات الدراسية إجازة عدة الوفاة والأمومة والوضع والتغيب للمشاركة في أي من أعمال الإغاثة أما فيما يخص المدد التي لا تحتسب فهي في لائحة إجازات الخدمة 1444 أولها المدة التي تكون من ضمن الإجازة بدون راتب.

ومنها مدة الإجازة الدراسية.

وكذلك فترة إعارة العامل بقرار لغير الجهات الحكومية.

فترة مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.

والمدة التي يقضيها الموظف في السجن، استثناءا المدة المستقطعة من إجازاته العادية.

وكذلك مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة.

وفترة الابتعاث للدراسة خارج أو داخل المملكة.

ومدة التدريب في الداخل أو الخارج شريطة ألا تقل عن عام. ومسميات الإجازات هي ( العادية – الاضطرارية – المرضية – إجازة مرافقة مريض – الإجازة الاستثنائية -إجازة الوفاة -إجازة الوضع -إجازة الأمومة -إجازة الأبوة -الإجازة الدراسية -إجازة المشاركة الوطنية – إجازة تعويض )

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