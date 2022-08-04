مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية قياس الورقي 1444

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عمر شويل - جدة كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية قياس، وحددت مواعيد التسجيل في الاختبار الورقي للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الإدارية، الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والوظائف بنظام المراتب لعام 1444، وكذلك الوظائف التعليمية، حيث تشترط العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية اجتياز اختبار القدرة المعرفية للقبول في الوظائف المعلن عنها، حيث يستقبل المركز الوطني للقيَاس طلبات التسجيل في الاختبار في المواعيد المحددة أدناه كما يلي.

اختبار القدرة المعرفية قياس

يركز اختبار القدرة المعرفية قياس على معرفة القدرات والإمكانات التي يمتلكها الأفراد، كما يبين حجم المعارف والخبرات التي اكتسبها أولئك الأفراد، وساعدتهم على حل المشكلات، والتكيف مع الأحوال والظروف اليومية في العمل، لذلك تضع أغلب الجهات الحكومية اختبار القدرة المعرفية شرط أساسي للقبول والتعيين على الوظائف الإدارية، فيما عدا الوظائف الطبية والصحية، وبناءً على ذلك حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار القدرة المعرفية الورقي للعام الجديد 1444، كما حددت مواعيد التسجيل إلكترونيًا لدى مركز قيَاس المعتمد.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1444

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار القدرة المعرفية لدى المركز الوطني لقياس، في المواعيد التالية:

يبدأ التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي الإثنين 16 محرم 1444، الموافق 12 سبتمبر 2022.

ينتهي التسجيل المبكر في السبت الموافق 19 صفر 1444، الموافق 15 أكتوبر 2022.

يخضع المتقدمين لاختبار القدرة المعرفية في 15 نوفمبر، ويستمر حتى 17 نوفمبر 2022.

التسجيل في القدرة المعرفية الورقي

مع فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ورقي، يكون التسجيل بالخطوات الآتية:

ينتقل المتقدم إلى مركز قياس تسجيل الدخول. يكتب رقم السجل المدني وكلمة المرور. يضغط على عبارة التحقق البشري (أنا لست روبوت). يضغط على تسجيل الدخول، ثم يبحث عن الاختبارات المتاحة للتسجيل. يختار اختبار القدرة المعرفية ورقي. يكتب البيانات المطلوبة، ثم يوافق على الشروط والأحكام. يحدد موعد ومقر الاختبار. يسدد رسوم اختبار القدرة المعرفية.

في النهاية يضغط على أيقونة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444، يجب الانتباه إلى حضور الاختبار في الموعد المحدد، وإحضار أصول المستندات الرسمية؛ بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر وصورة من كرت العائلية، البطاقة الجامعية وبها الصورة الشخصية ورقم السجل المدني، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة انتهاء صلاحيتها ثلاث سنوات.