مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية وأقسامها .. أصبحت الجامعات ومصروفاتها وأقسامها والتخصصات التي تدرس فيها والكليات التي تحتوي عليها كل جامعة والتنسيق الخاص بدخول كل الجامعات وأسماء المقبولين في الجامعات الخاصة وكذلك الحكومية هو الشغل الشاغل لكل أولياء الأمور والطلاب في الأيام القليلة الماضية فبعد أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة فكما ينتظر الكثير النتيجة يبحثون عن البدائل وترشيحات الكليات وكذلك النسبة التي يدخل بها كل جامعة مع المصروفات التي سيدفعها خلال العام ومن ضمن الجامعات الأكثر أهمية داخل المملكة العربية السعودية هي جامعة الملك سلمان الأهلية والتي تعد من الجامعات الخاصة الأكثر جذبًا للطلاب في الآونة الأخيرة وتنافسها مع نظيراتها في تحويل الجامعة وإمكانياتها كأحد الجامعات العالمية وتحتوي على الكثير من التخصصات التي تخرج لسوق العمل كالطب والأسنان والهندسة وإدارة الأعمال والتمريض والتجارة وكذلك الحقوق والتسويق وغيرها من التخصصات العلمية والنظرية.

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية

ويهتم الكثير بالتخصصات الخاصة بالجامعة وأقسامها ومصاريفها كذلك كل قسم يختلف عن نظيره في التكاليف والرسوم التي يدفعها الطالب.

فكليات الطب يدفع الطالب مبلغ 60 ألف جنيه مصري في قسم الطب البيطري.

وبالنسبة لتخصص الطب والجراحة يصبح المبلغ 105 ألف جنيه.

وبالنسبة لطب الأسنان تكون المصروفات 97 ألف جنيه سنويًا والتمريض 31 ألف جنيه.

وتخصص فارد دي صيدلة إكلينيكية يتم دفع مبلغ مالي يقدر بـ 85 ألف جنيه للعام الدراسي .

وبالنسبة لكلية الهندسة فقسم الهندسة المعماري يكلف 69 ألف جنيه مصري في العام الدراسي .

والضيافة والسياحة 40 ألف جنيه وتخصص إدارة الفنادق 40 أيضًا والعمارة الداخلية 49 ألف جنيه.

أما عن تصميم الحرافيك والماركة 49 ألف جنيه مصري والهندسة الزراعية 43 ألف جنيه.