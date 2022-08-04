نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يترقب الكثير من الطلبة وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 حيث انتهي الطلاب من أداء الاختبارات يوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من يوليو 2022 لينتظر الطلاب نتائجهم في الاختبارات وسط حاله من القلق والتوتر فبعد انتهاء المرحلة الثانوية يلتحق الطلاب بالجامعة ويبدأ في مرحلة تعليمية جديدة تختلف اختلافاً كبيراً عن جميع المراحل السابقة وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي ورابط الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد تداول الكثير من الشائعات بخصوص موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان ظهور النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري ولم يتم حتى الآن الانتهاء من أعمال الكنترول كما أنه جاري تحضير قائمة بأسماء أوائل الثانوية ليتم الإعلان عنهم أولاً وسيتم اختيار الأوائل وفقاً للمجموع الكلي للدرجات وفي حال تساوي أكثر من طالب في الدرجات يتم ترتيب الأوائل وفقاً للأبجدية ومن المرجح أن يكون مطلع الأسبوع القادم هو موعد ظهور واعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي فقد حددت الوزارة موعد الظهور للنتيجة من 1 إلى 7 أغسطس 2022.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

تعد شهادة الثانوية العامة في مصر من أهم الشهادات في النظام التعليمي المصري التي يتابع أخبارها وآخر تطوراتها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لأنها هي المرحلة التي يتم فيها تحديد المسار التعليمي بالجامعة وذلك وفقاً لمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه فور اعتماد النتيجة يكون متاح للطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

يقوم الطالب بالضغط على شهادة نتيجة الثانوية العامة 2022.

يقوم بإدخال الاسم ورقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

يتم الضغط على زر عرض النتيجة.

وبعد ظهور النتيجة واتاحتها أمام جميع الطلاب تبدأ مرحلة التنسيق الجامعي للتقديم والالتحاق بالكليات المناسبة وفقاً للمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب، ونحن من خلال موقع ثقفني ندعو الله بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.