العالم اليوم - مدرب مانشستر يونايتد: تصرف رونالدو خلال الودية "غير مقبول"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 02:15 صباحاً - خرج المدرب الهولندي إريك تين هاغ، عن صمته، وانتقد التصرفات الأخيرة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق الموسم.

وأكدت تقارير بريطانية أن رونالدو الذي شارك بالشوط الأول أمام رايو فاليكانو في مباراة ودية، خرج من ملعب المباراة وتوجه لمنزله بين الشوطين، ولم ينتظر بقية أعضاء الفريق بعد المباراة.

ويأتي تصرف رونالدو بعد أن كان قد غاب عن الفريق 3 أسابيع كاملة، زاعما "المشاكل العائلية"، قبل أن يعلن رغبته بالرحيل عن النادي، وهو ما لم يتحقق بسبب عزوف الأندية الأوروبية الكبرى على التعاقد معه.

وانتقد مدرب مانشستر يونايتد الجديد، تصرف رونالدو بالخروج من الملعب بعد استبداله بين الشوطين، واصفا إياه بأنه تصرف "غير مقبول".

وقال تين هاغ لصحيفة "فيابلاي سبورت" الهولندية: "هذا التصرف غير مقبول. لقد أخبرت لاعبي لافريق بأن التصرفات هذه غير مقبولة".

وأضاف: "نحن فريق واحد، لذا على الجميع الباقء حتى النهاية والمغادرة معا".

وأكد تين هاغ أن لاعبين آخرين أقدموا على فعل نفس الشيء خلال مباريات سابقة، وتركوا ملعب المباراة متجهين إلى منازلهم، مثل ما فعل رونالدو.

وشهد فصل الصيف اشتعال "أزمة" بين رونالدو والنادي، والتي بدأت عندما أكدت مصادر مقربة من اللاعب، رغبته الصريحة بالانتقال، وعدم استكمال فترة عقده مع مانشستر يونايتد، الذي فشل بالوصول لدوري أبطال أوروبا.

وفشل رونالدو حتى الآن، بتحقيق مطالبه، والانتقال من مانشستر يونايتد لناد مشارك بدوري أبطال أوروبا، بعد أن أعلنت أندية عدة عدم رغبتها التوقيع معه، وعلى رأسها بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد فشل المفاوضات مع بايرن ميونيخ وتشلسي وأندية أخرى من كبار أوروبا، تعرض رونالدو "لضربة" جديدة من مشجعي أتلتيكو مدريد، الذي توجهوا لموقع تويتر للإعلان عن معارضتهم فكرة انتقال "غريمهم" السابق ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.