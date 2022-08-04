الخارجية الروسية تحذر من استفزازات كييف فى المواقع النووية

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مدير دائرة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكى خلال مؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، يوم الأربعاء، إن "نشاط قواتنا المسلحة لا يضر بالأمن النووى فى أوكرانيا بأى شكل من الأشكل".

وأضاف أن "العسكريين الروس تولوا حراسة تلك المواقع لغرض واحد، وهو منع التشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من استغلال الوضع فى البلاد لتنظيم استفزاز نووى من شأنه أن يؤدى إلى عواقب كارثية".

وأشار كذلك إلى أن موسكو كانت على استعداد للمساعدة فى تنظيم زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه، لكن الأمانة العامة تخلت عن خطط الزيارة.

وشدد على أن روسيا "ترفض الاتهامات التى لا أساس لها، والمزاعم بإقامة قاعدة عسكرية هناك".

يذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوروجيه الذرية بالقرب من مدينة إينرغودار جنوب أوكرانيا منذ مارس الماضي