الرئيس الأوكرانى يدعو الصين للوقوف ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - واعتبر زيلينسكى خلال لقائه الافتراضى مع طلاب الجامعة الوطنية الأسترالية يوم الأربعاء، أن "حياد الصين أفضل" من وقوفها إلى جانب روسيا، مضيفا أنه على قناعة بأن "الشعب الصينى سيتخذ الخيار العقلاني".
وأضاف أنه "من المهم ألا تساعد الصين روسيا".
واعتبر كذلك أن مستقبل العلاقات بين أوكرانيا وروسيا "يتوقف على روسيا فقط".
يذكر أن الصين كان قد دعت فى وقت سابق إلى تسوية النزاع فى أوكرانيا بالطرق السلمية والدبلوماسية.
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