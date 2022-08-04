الإمارات ترحب بتمديد الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان وزارة الخارجية و التعاون الدولى اشادتها بالجهود التى تبذلها الأمم المتحدة وهانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم حل سياسى للأزمة اليمنية بما يعزز السلام و الاستقرار فى اليمن والمنطقة.

ودعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولى إلى دعم الالتزام بالهدنة، وأكدت على الدور المحورى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى تحقيق الاستقرار و الأمن فى اليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق و دعم طموحاته المشروعة فى التنمية والازدهار فى إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.