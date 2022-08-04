العالم اليوم - مصر.. النيابة تحقق مع ممرضة بعد نشر تصوير لجثمان نيرة أشرف

انتم الان تتابعون خبر مصر.. النيابة تحقق مع ممرضة بعد نشر تصوير لجثمان نيرة أشرف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - بدأت النيابة المصرية العامة التحقيق في قضية نشر تصوير لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، التي قتلت أمام جامعة المنصورة قبل أشهر، على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعُرضت المقاطع على النيابة المختصة.

وبالتزامن مع ذلك، تلقت النيابة عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.

وعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته كاميرات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة.

كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.

وأخطرت النيابة العامة من الشرطة، الأربعاء، بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجار، بناء على ذلك، عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.