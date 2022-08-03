نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلبة والطالبات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمكن الطلاب في الثانوية العامة من منتظري نتيجة الثانوية العامة 2022 الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الإلكتروني المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتماد النتيجة من قبل السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والذي قام في وقت سابق بالإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس وهو الأسبوع الجاري، وقد أوضح سبب التأخير في ظهور نتيجة الثانوية العامة، في أن هذا يرجع إلى استمرار عمليات التصحيح والمراجعة وتدقيق الدرجات بنتيجة الثانوية العامة حتى الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2022

يتمكن طلاب الثانوية العامة من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي عبر اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في التالي:

يجب في بداية الأمر للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم اتباع التعليمات باختيار الشعبة والسنة الدراسية لعام 2022 الثانوية العامة.

ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

انقر على عرض النتيجة، حتى تظهر لك نتيجة الثانوية العامة بنسبة النجاح ودرجات المواد الدراسية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين أدوا الامتحانات بلغوا 707 ألف و992 طالب وطالبة، من بينهم 268 ألف و897 طالب في الشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب وطالبة في الشعبة العلمية علمي علوم، وعدد 100 ألف و213 طالب وطالبة في الشعبة العلمية علمي رياضيات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

هذا ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 في الساعات المقبلة، حيث يتم اعتماد النتيجة والاعلان عنها فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لدرجات الطلاب، ليتم رفع النتيجة على موقع الوزارة لكل الطلاب على مستوى محافظات مصر في الشعب العلمي علوم ورياضيات والأدبي، لتتضمن نتيجة الثانوية العامة بالدرجات ونسبة النجاح والحالة سواء ناجح أو راسب.

وتجدر الإشارة إلى أن تظلمات الثانوية العامة 2022 تبدأ في فتح أبوابها بعد 15 يوم من يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة في اليوم السابق ليوم إعلان النتيجة رسميًا.