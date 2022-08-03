كيف تعدل حالة الأهلية غير مؤهل في حساب المواطن.. برنامج حساب المواطن الجديد

كيف تعدل حالة الأهلية غير مؤهل في حساب المواطن، هو السؤال الذي يبحث عنة العديد من المستفيدين أو المتقدمين من أجل الاستفادة من الدعم الشهري للبرنامج الاجتماعي المخصص لمساندة الأسر السعودية من الفقراء ضمن قائمة الاكثر احتياجا، ويتم التعبير بتلك الكلمات في حالة تقديم مستندات أو بعض الأسباب التي تمنع أهلية المتقدم من الاستفادة من خدمة الدعم الشهري المقدم في صور أموال من البرنامج، لذلك سوف نوضح لكم عبر موقع ثقفني تلك التفاصيل حول كيفية التقديم في برنامج حساب المواطن الجديد، وماهو الإجراء المفترض اتخاذ عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟.

كيف تعدل حالة الأهلية غير مؤهل في حساب المواطن

من أجل الإجابة عن كيف تعدل حالة الأهلية غير مؤهل في حساب المواطن الجديد 1444، عليك أولا معرفة سبب رفض الطلب، والتي قد تكن واحدة ضمن تلك الأسباب

عدم تحديث البيانات في حالة طلب البرنامج ذلك.

إن يكن المتقدم مقيم في أحدي الملاجئ الحكومية.

تدوين بيانات غير صحيحة المتقدم.

عدم الإقامة الدائمة داخل المملكة وثبوت ذلك علي الفرد.

اذا كان الدخل الشهري المتقدم زائد عن الحد الحد المسموح به.

حساب المواطن الدورة 57 شهر اغسطس

من المتوقع نزول الدفعة 57 من برنامج دعم حساب المواطن، وذلك في الفترة بين 6 اغسطس حتي 10 اغسطس، وذلك بعد صدور أهلية الدفعة من قبل البرنامج عبر تويتر، في الوقت نفسة يمكنكم تقديم اعتراض في حالة صدور حالة الطلب غير مؤهل، وذلك في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور الاهلية أو الرفض لبعض المواطنين.

خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد

اليكم الخطوات المتبعة من أجل تسجيل في حساب المواطن، والتي تتم إلكترونيا عبر رابط ca.gov.sa الرسمي لبرنامج دعم حساب المواطن ثم اتباع تلك الخطوات الموضحة أدناه