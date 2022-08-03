نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1444 ca.gov.sa عبر الجوال بعد صدور نتائج الأهلية الدورة 57 لشهر أغسطس في المقال التالي
تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1444، الذي يٌعد أحد برامج الدعم الحكومية التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقه، لحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة التي أحدثها الإصلاح الاقتصادي في المملكة، والذي تسبب في عبء كبير على العديد من الفئات بالمجتمع السعودي، وكذلك لرفع كفاءة الدعم الحكومي وإعادة توجيه الدعم للفئات التي تستحقه، ولهذا نستعرض لكم خلال موقعنا شروط استحقاق الفرد من دعم حساب المواطن وخطوات تحديث بيانات الفرد داخل حساب المواطن.
حساب المواطن 1444
يقدم برنامج حساب المواطن مبلغ شهري كدعم للمواطنين السعوديين، الذين تطابقت معهم كافة شروط الاستحقاق للدعم، لمساندتهم للتغلب على متاعب وظروف المعيشة الصعبة، وكذلك لتحقيق مستوى معيشي مناسب للأفراد يليق بهم، وخاصاً الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن أهم الأمور الواجب مراعاتها هو تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيد، لتجنب إيقاف صرف المعاش وهو ليس له موعد محدد، ففي حالة تغيير رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو تغيير البيانات أو الراتب الشهري يجب الالتزام بالتحديث.
شروط الحصول على مبلغ حساب المواطن
ويوجد عدة شروط يجب توافرها في المواطن للاستفادة من دعم حساب المواطن وهي كما يلـــــي:
- أن يكون المواطن حاملاً للجنسية السعودية.
- ويستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج والزوجة الغير سعودية وحاملي بطاقات التنقل.
- كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة ومستمرة.
- ولا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.
- بينما يجب أن لا يكون للمتقدم سجل تجاري باسمه.
- ولا يمتلك أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة.
- كما يشترط ألا يكون المواطن مقيم في دار إيواء تابعة للمملكة.
تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1444
كما يمكن للمستفيدين من حساب المواطن تحديث بياناتهم بطريقة إلكترونية من خلال خطوات بسيطة كالتالــــــي:
- الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.
- والضغط على حسابي.
- كما يجب إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم وكلمة السر.
- والنقر على تحديث البيانات.
- وعلى الفور تظهر أمامك صفحة تشمل جميع البيانات القديمة المسجلة بالبرنامج.
- انقر على تعديل البيانات.
- وبعدها قم بإضافة التعديلات التي ترغب بها في بياناتك الشخصية بشكل دقيق.
- والضغط على زر إرسال طلب التحديث.
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