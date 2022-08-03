نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022.. الموعد والخطوات ورابط الاستعلام المباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد كان هناك نحو 707 ألف طالب وطالبة يقومون بتأدية امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ويبلغ عدد طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية نحو 992 ألف طالب وطالبة، وتم توزيع هؤلاء الطلاب على لجان سير في كافة محافظات ومدن مصر، وقد بلغ عدد اللجان نحو 2089 لجنة سير، وينتظر كافة هولاء الطلاب والطالبات نتائج امتحاناتهم بفارغ الصبر، وفي حالة من القلق والتوتر، ولذلك سوف نوفر لكم اليوم موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022.

متى موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022؟

(لأولياء الأمور والطلاب، سوف سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم)، هذا ما قد أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك يعني أن المدة التي ستظهر فيها النتيجة تتراوح بين يوم الأحد الموافق يوم 1/8/2022، وحتى يوم الاثنين الموافق يوم 8/8/2022، أو يمكن أن تمتد المدة إلي يوم الثلاثاء الموافق يوم 9/8/2022، ولكن لن تطول مدة الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2022، أكثر من ذلك.

طريقة الحصول على نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تحصل على نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2022، إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والخطوات تكون كالتالي:

أولًا يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثانيًا يجب عليك أن تقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة بك على سبيل المثال رقم جلوسك، وغيرها من البيانات.

ثالثًا يجب عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة (عرض النتيجة)، وهكذا ستحصل على النتيجة الخاصة بك خلال بضعة دقائق فقط.

موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة لعام 2022

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة لعام 2022، ولذلك السبب خصوصًا قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان في وقت سابق عن أن باب تظلمات الثانوية العامة لعام 2022 سيتم فتحه بعد 15 يوم من تاريخ ظهور النتيجة، وقامت الوزارة أيضًا بالإعلان عن أنها سوف تعلن قريبًا جدًا عن الشروط والأحكام التي يجب توافرها حتى يقدم طلاب وطالبات الثانوية العامة للتظلمات.

مع بدء ترتيب أول نتائج الثانوية العامة 2022 ، أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة المعيار الأبرز والأكثر أهمية لاختيار المتفوقين في الثانوية العامة 2022 ليكونوا درجات الطالب في المواضيع والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية العامة في عام 2022

يتم ترتيب أفضل نتائج المدارس الثانوية لعام 2022 أبجديًا ، ويتم اختيار 10 طلاب على الأقل في كل قسم من أقسام المدرسة الثانوية ، بما في ذلك الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية العامة رياضة بجانب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.