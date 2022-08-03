نتائج القبول الموحد 1444 للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية وكليات التقنية rbu-admit.edu.sa السعودية

نتائج القبول الموحد 1444 للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية، حيث كشفت الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض بالسعودية، عن موعد ظهور نتائج الفرز الأول من النتائج يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، كما أوضحت اللجنة بداية عملية تأكيد القبول للفرز الأول من خلال بوابة القبول الإلكتروني، وأعلنت لجنة القبول أن العملية تستمر حتى يوم الخميس 4 أغسطس لتنتهي عملية تأكيد قبول الفرز الأول في تمام الساعة 12 ظهراً، كما أكدت على ضرورة تأكيد القبول خلال المدة المحددة حتى لا يتم إلغاء قبول الطلبات، لذلك نوضح لك عزيزي الزائر كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1444 بالجامعات الحكومية.

نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع

تم استقبال طلبات عدد كبير من الطلاب للتقديم في كليات التقنية في الرياض من خلال بوابة القبول الموحد، وذلك حتى موعد 28 ذي الحجة 1443 حسب الجدول المحدد من قبل بوابة القبول، كما تم الإعلان عن الفرز الأول للطلاب ونتائج الترشيح وسوف يتم التأكيد على نتيجة الترشيح بعد المقابلة الشخصية للمجالات الصحية، وبعدها يتم تأكيد النتيجة في تاريخ 3 محرم 1444، على أن يتم الفرز الثاني للطلاب والإعلان عن النتائج للمرحلة الثانية في مواعيد محددة.

نتائج القبول الموحد 1444 للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية

وقد نشرت اللجنة يوم الخميس الماضي قائمة المرشحات من الأقسام التي تطلب مقابلات واختبار عبر بوابة القبول.

بينما حددت الإطار الزمني للمقابلة للمرشحين في الفترة بين الأحد الماضي وحتى الثلاثاء.

والتي تطلب مقابلة شخصية واختبار.

كما حددت بوابة القبول موعد إعلان النتائج للقبول في الكليات التقنية.

وذلك سيكون يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022.

ويعد آخر موعد لتأكيد القبول عبر البوابة للترشح في الساعة 12 ظهراً وسوف يتم رفض باقي الطلبات.

إذا لم يتم التأكيد عليها بواسطة بوابة القبول الموحد.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1444

ويتاح للطلاب المتقدمين لكليات التقنية بواسطة بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية داخل مدينة الرياض، الاستفسار عن نتائج التقديم وتأكيد القبول من خلال الخطوات الآتيــــــــة: