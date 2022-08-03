“اليكم” التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين || آلية الدراسة بالعام الجديد لدى وزارة التعليم

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عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين وآلية الدراسة بالعام الجديد لدى وزارة التعليم قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن توحيدها لموعد عودة الدراسة وذلك للعام الجديد. حيث أنه سيكون في يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا، الموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا. وصرحت الوزارة بأن العام الدراسي للعام 1444 يتكون من 39 أسبوع دراسي، إذ تم تحديد 13 أسبوع لكل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة. ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين وآلية الدراسة بالعام الجديد لدى وزارة التعليم.

بداية العام الدراسي الجديد 1444 / 2023

تم التصريح من قبل وزير التعليم السعودية بأن موعد العام الدراسي الجديد 1444 للمدارس الأجنبية الخاصة والجامعات. والكليات.

سيتم بدايته مع بداية العام الدراسي الخاص بالمدارس السعودية الأهلية. والذي يكون من يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا، الموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا.

متى موعد عودة الدراسة 1444 /1445

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية موعد عودة طلاب المملكة العربية السعودية على جميع المستويات الأكاديمية للعام التالي ، اعتبارًا من يوم الأحد 1 يناير 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م وحتى 4 ذو الحجة. 1444 هـ الموافق 22 يونيو 2023 م. يتكون العام الدراسي من 39 أسبوعًا دراسيًا لكل فصل دراسي (13) أسبوعًا ، بالإضافة إلى (56) يومًا من الإجازات المختلفة. نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية التقويم المدرسي لعام 1444 على الإنترنت من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

التقويم الدراسي الجديد لعام 1444

سيكون موعد بداية الفصل الدراسي الأول 1444 في تاريخ يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا، الموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا.

أما عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في تاريخ يوم الخميس 5 يناير 2023 ميلاديًا، الموافق 12 جماد آخر 1444 هجريًا.

حيث أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1444 في تاريخ يوم الأحد 15 يناير 2023 ميلاديًا. الموافق 12 جمادي الآخرة 1444 هجريًا.

كما أنه من المقرر أن يكون موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 1444. وذلك في يوم الخميس 8 يونيو 2023 ميلاديًا. الموافق 19 ذو القعدة 1444 هجريًا.

‏التقويم الجديد والخطة الموضعة 1444

أعلنت وزارة التعليم بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة أقسام وذلك للعام الثاني على التوالي فقد قامت الوزارة بقياس الأداء في العام الحالي وقد تم التعرف على نجاحه خلال العام وأن الهدف من النظام يقوم بتسهيل وتخفيف الدراسة على جميع الطلاب.

حيث انه يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444هـ ويوافق ميلاديا 28 أغسطس 2022 وينتهي في 30 ربيع ثاني يوم الخميس 1444هـ ويوافق 5 يناير 2023م.

موعد عودة المعلمين والإداريين 1444 – 1445

تعمل الوزارة على الاهتمام بتوضيح موعد عودة الكوادر التعليمية والإدارية. والتي تتمثل في موظفي مكاتب التعليم والهيئات الإدارية لذلك.

فقد حددت يوم الاثنين الموافق 24/1/1444 هـ ، هو موعد لعودة كل هذه التخصصات من أجل مزاولة اعملها في العملية الدراسية.

يتوافق موعد العودة للدراسة مع موعد عودة جميع المعلمين والمعلمات والطلاب إلى المدارس والجامعات السعودية.

موعد بداية العام الدراسي 1444