نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 ومواعيد تقديم التظلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أحتل بحث ( موعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 ) المراكز الأولى في محرك بحث (google)، وذلك بسبب انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 منذ فترة، وذلك يبحث كافة الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ومن منا لا يبحث عن نتائج امتحاناته، حتى يطمئن قلبه، ويطمئن قلب أولياء أموره، ولذلك سوف نوفر لكم اليوم في هذا المقال موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2022.

موعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022

وقد تم الإعلان عن الموعد المحدد للكشف عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا الموعد سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل من العام الجاري 2022، وهذا الموعد قد تم الإعلان عنه في وقت سابق عن طريق الصفحة الرسمية على فيسبوك لوزارة التربية والتعليم المصرية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم المصرية عبر منشور على صفحتها على فيسبوك، التالي: (لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة لعام 2022، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم).

مؤشرات تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2022

وقد قام وزير التربية والتعليم (طارق شوقي) بالكشف في مؤتمر صحفي عن أن المؤشرات الأولى لعمليات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، قريبة جدًا من مؤشرات العام الدراسي الماضي، وأنه قد انتهى بالفعل عصر حصول الطلاب والطالبات على نسبة نجاح تصل إلى 100%.

حيث قال وزير التربية والتعليم (طارق شوقي)، التالي: (أرجو من كافة طلاب الثانوية العامة أن يطمئنوا جدا، لأن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 مؤمنة بالكامل ولا يمكن لأي أحد اختراقها قبل الإعلان عنها رسميًا).

وكذلك أيضًا قد قال وزير التربية والتعليم (طارق شوقي)، التالي: (نؤكد للجميع أن كافة حقوق الطلاب محفوظة سواء في عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 أو في نتائج الثانوية العامة لعام 2022).



موعد التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022

وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن أنها سوف تقوم بالإعلان في وقت قريب جدًا عن شروط وأحكام تقدم طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2022 للتظلمات، وقد أعلنت أيضًا عن موعد تظلمات الثانوية العامة لعام 2022، والتي ستكون بعد 15 يوم من يوم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ويكون هناك رسوم لكل مادة منفردة، وتكون الرسوم 300 جنيه مصري.

تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص نتائج الثانوية العامة

ومن خلال السطور التالية نوضح لكم أبرز قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” وجاءت التصريحات كالتالي :-