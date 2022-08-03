العالم اليوم - كشف التفاصيل.. مقتل نائبة بالكونغرس بعد حادث تصادم "مروع"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:16 مساءً - لقيت نائبة بالكونغرس الأميركي وثلاثة آخرين، مصرعهم في حادث سيارة "مروع" بولاية إنديانا.

ولقيت النائبة الجمهورية جاكي والورسكي حتفها في حادث تصادم سيارتين وجها لوجه، في مقاطعة إلكارت في حوالي الساعة 12:30 ظهرا يوم الأربعاء. ومثلت السيدة البالغة من العمر 58 عاما، الدائرة الثانية للكونغرس في إنديانا منذ عام 2012. وتقول الشرطة إن سيارة ركاب متجهة شمالا سارت على يسار خط الوسط واصطدمت من الأمام بسيارة دفع رباعي متجهة جنوبا في حادث قاتل "وجها لوجه".

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