لافروف يصل كمبوديا لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول «آسيان»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المقرر أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأجانب فى بنوم بنه.

كما أشارت زاخاروفا قبل جولة كبير الدبلوماسيين الروس فى جنوب شرق آسيا إلى أن "لافروف لا يُسبب استفزازًا، مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسي، التى زارت تايوان أمس، لكنه يجلب التعاون".

وغادرت بيلوسى تايوان، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب فى الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة التى تعتبرها بكين جزءً لا يتجزأ من أراضيها، ومن المقرر أن تواصل بيلوسى جولتها الآسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان، وكان وفدها قد توقف فى تايوان فى وقت متأخر، أمس الثلاثاء، بعد أن زار كلا من سنغافورة وماليزيا.

يُشار إلى أنه تم تأسيس منظمة الآسيان عام 1967 بمشاركة إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى للدول الأعضاء، وتعقد الآسيان اجتماعات سنوية لرؤساء الدول الأعضاء، كما تعقد اجتماعات سنوية لوزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث القضايا السياسية والاقتصادية التى تهم دولهم.