الدفاع الروسية تعلن تفاقم الوضع فى قره باغ

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء: "لقد تفاقم الوضع فى منطقة مسئولية قواتنا لحفظ السلام ففى منطقة مرتفعات ساريباب، فقد انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار، حيث تتخذ قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجانى والأرمينى، إجراءات لإعادة الاستقرار للمنطقة".

يذكر أن وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت فى وقت سابق اليوم سيطرتها على عدة مرتفعات فى قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمنى اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 فى موسكو.