الأونروا: 30 ألف مستفيد جديد من المساعدات الغذائية فى غزة

وقال وايت، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "الأونروا" ما زالت تعانى من أزمة مالية بقيمة 100 مليون دولار، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع وزارى مهم فى 23 سبتمبر المقبل بالأمم المتحدة لمناقشة هذه الأزمة.
وأضاف " على الرغم من الأزمة المالية الصعبة التى تمر بها "الأونروا" لكننى سعيد ببعض الإنجازات التى قمنا بتحقيقها.. ما يهمنا هنا هو تسليط الضوء والعمل مع اللاجئين لمصلحتهم والذين هم الشريك الأساسى لنا".
وتابع: "المساعدات الغذائية التى تجلبها "الأونروا" لغزة زادت تكلفتها هذا العام بحوالى 42%.. كنا قلقين جدا أن ارتفاع هذه الأسعار سيؤثر على الدورة الرابعة من المساعدات الغذائية نهاية هذا العام".
وأكمل: "إننا تجاوزنا هذه الأزمة حاليا، وأمنا المساعدات حتى نهاية هذا العام"، معربا عن تقديره لبعض الدول، خاصة التى كان لها جهد كبير فى تجاوز هذه الأزمة فيما يخص المساعدات الغذائية.
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