نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 أصبح محط اهتمام الكثير ليس فقط الطلبة والطالبات بل وأولياء الأمور من قبلهم؛ فهذه النتيجة هي الخطوة الأولى لتحديد مستقبل كل طالب وطالبة؛ لذا سنقوم من خلال موقعنا الأكثر تميزًا بالإعلان عن النتيجة فور ظهورها في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛ لذا عليكم متابعة المقال للتعرف على الموعد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

ظهر الدكتور طارق شوقي في إحدى اللقاءات التليفزيونية ليعلن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، والذي أكد أن الموعد الذي حدد لاعتمادها والإعلان عنها سيكون في خلال الأيام القادمة من الأسبوع القادم؛ حيث حدد الموعد ما بين اليومين الأول والسابع من الشهر الحالي، ويكون ذلك بعد الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح وانتهاء أعضاء هيئة الكنترول من ذلك.

هذا وقد أكد أن ما يتم تداوله عن موعد ظهور النتيجة من قبل بعض المواقع ما هو إلا بعض التخمينات والتي ليس لها أساس من الصحة، وانتهى بالتأكيد أنه لم يتم حصر أعداد الطلبة والطالبات الناجحين، وأيضًا لم يتم التأكد من الأوائل على الثانوية العامة في محافظات الجمهورية هذا العام.

كما أكد أنه لم يتم الانتهاء إلى الوقت الحالي من التصحيح، وأن التصحيح أصبح مرهقًا بسبب مراعاة درجات الطلبة والطالبات حتى لا يتم اللجوء إلى عمل تظلمات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

يمكن لكل طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة في عام 2022 اللجوء إلى المواقع الإلكترونية الرسمية المختلفة للتعرف على النتائج والتعرف على درجات كل مادة منهم على حدا، وذلك بعد توفير رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة.

كما يمكن الحصول على النتيجة فور ظهورها من موقع وزارة التربية والتعليم.

يمكن أيضًا أن يتم اللجوء إلى غرفة الكنترول الموجودة في المدرسة التي أدى الطالب الدراسة بها هذا العام.

في نهاية مقال موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 فقد عرضنا لكم أهم التصريحات التي صرح لها وزير التربية والتعليم عن الموعد الرسمي، كما قدمنا لكم طرق الاستعلام عن النتائج وذلك بتوافر رقم الجلوس.