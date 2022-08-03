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تحديث بيانات وزارة العمل pamr.gov.o والذي يقوم المواطن الراغب في الحصول على فرصة للعمل في سلطنة عُمان باتباعه دوريا لتحديث الحالة الوظيفية، كما تقوم وزارة العمل بحث الراغبين في العمل بشكل دوري بتحديث بياناتهم وخاصة قبيل إطلاق المشروعات الوطنية للتوظيف في التخصصات المطلوبة، ويكون على الخريجين التسجيل في رابط وزارة العمل بينما يكون المسجلين من قبل بتحديث بياناتهم.
ما هي أسباب تحديث بيانات وزارة العمل سلطنة عُمان
تنوه وزارة العمل للباحثين عن العمل والراغبين في العمل بالقطاع الحكومي في الدواوين الحكومية تحديث البيانات، ويأتي أسباب التحديث كالتالي:
- تحديث حالة البحث عن العمل.
- يتم تقديم صحيفة شؤون عمانية.
- يكون من حق صاحب الطلب تقديم الشكوى عن الفصل التعسفي.
- يتم إنهاء الخدمة بشكل إلكتروني من الوزارة والاستعلام عن الأسباب.
[تحديث بيانات وزارة العمل pamr.gov.om] تقديم صحيفة شؤون عُمانية 1444 تحديث حالة العمل
وتقوم وزارة العمل بالسلطنة سنويا بتوظيف الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والتعليم من مختلف الشهادات، وقد قامت بفتح باب الحصول على عقود عمل في المجال التعليمي مؤقتة، العمل بنظام العقود، في العديد من التخصصات، كما تطلب الوزارة تخصصات وشهادات متنوعة، ويكون على جيع الخريجين التسجيل بالوزارة واستكمال الوثائق اللازمة للتقديم، والتي يكون منها شهادة التخرج والشهادة الصحية والمهارات أو الخبرات التي حصل عليها المترشح وغيرها.
كيف أنشط بياناتي في القوى العاملة
- يقوم الخريج بمتابعة منصة تويتر للتعرف على أخبار الوزارة والفعاليات المقدمة والفرص المتاحة فيها.
- يتم الدخول على تسجيل دخول وزارة العمل سلطنة عُمان.
- يقوم باختيار خدمة الأفراد.
- يتم تسجيل رقم البطاقة المدنية المدعمة بالنظام الإلكتروني – PKI من صفحة تصاريح العمل.
- وكذلك رقم الهاتف النقال.
- يقوم بتسجيل جميع الخبرات واستكمال كافة الحقول المطلوبة.
- يتم اختيار ايقونة “تحديث” إذا كان مسجل من قبل.
- يجوز للمواطن تغيير المهنة أو الشهادة الجديدة المكتسبة إن وجدت وفق النشاط الشامل ويتم التحقق من التعمين.
- يجب اتباع الدفع الآلي لاستخدام الخدمة والذي يقدر ب خمسة ريالات عمانية وذلك بعد يتم اختيار ايقونة الموافقة على تحديث البيانات المقدمة.
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