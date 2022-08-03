نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 في الجزائر نتائج إثبات المستوى عبر الديوان الوطني والتكوين في المقال التالي
موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 في الجزائر فقد كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا عن تفاصيل الإعلان عن نتائج المراسلة 2022 هذا العام الدراسي في جميع الولايات في الجزائر بشكل عام، وذلك بالتزامن مع موعد إعلان النتائج المعتمدة من قبل الوزارة لجميع الطلاب، حيث ترصد محركات البحث في هذه الساعات عمليات بحث متعددة وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتم الاستعلام عن نتائج المراسلة في جميع الولايات في الجزائر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة إثبات المستوى في كافة أنحاء الجزائر بشكل عام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر.
نتيجة المراسلة في الجزائر 2022 بجميع الولايات
وقد أشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا أن تصحيح الامتحانات التي تتعلق بامتحان المراسلة أو إثبات المستوى في الولايات المختلفة هذا العام قد انتهت بالفعل، وأن نتائج الطلاب تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي رصد كافة النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، في إطار التمهيد لكي يتم اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا من قبل الجهات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم الجزائرية، فقد تم التنويه أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي يتم طرحها من خلال الموقع الرسمي المخصص للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر.
موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 في الجزائر برقم التسجيل
وقد أشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج اختبار المراسلة في الجزائر بجميع الولايات سوف تعلن رسميا خلال ساعات عبر الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، ليتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى موقع الديوان الوطني .
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج المراسلة.
- وبعد ذلك يتم كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب في المكان المخصص له،
- ومن ثم يتم تحديد الولاية التي يقيم فيها الطالب وتحديد السنة الدراسية وهي عام 2022.
- بعدما يتم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة بشكل صحيح يتم الضغط على أيقونة استعراض وسوف يتم عرض النتائج لتظهر مباشرة عبر الموقع.
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