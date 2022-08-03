المالية السودانية تنفى زيادة سعر الدولار الجمركى

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، زيادة سعر الدولار الجمركى، مؤكدة أنه مرتبط بسعر الصرف فى البنك المركزى، وأن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية غير صحيح.





وقال المتحدث باسم وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادى، فى بيان اليوم، أن الوزارة لم تصدر أى قرار بزيادة سعر ما يسمى بالدولار الجمركى، مؤكدًا أن الوزارة أوضحت فى عدد من المنشورات والبيانات ما يتعلق بما يسمى بزيادة الدولار الجمركى منذ يونيو 2021، كما دعت الوزارة أجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة إلى ضرورة توضيح الغموض الذى يكتنف مسألة ما يسمى بالدولار الجمركى بسبب عدم تملك المواطنين والجهات ذات الصلة للمعلومة الحقيقية. وأضاف المتحدث الرسمى قائلاً: "كما نود أن نوضح أن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير فى سعر الصرف وفقًا لسياسات بنك السودان المتبعة فى هذا الشأن فيما يتعلق بعوامل العرض والطلب"، داعيًا وسائل الإعلام للتحقق من المعلومات وتوثيقها من الجهات المختصة قبل النشر.

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