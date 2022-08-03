للعام الرابع على التوالى.. ارتفاع عدد جرائم الكراهية فى كيبيك الكندية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الإحصاءات الكندية أنه تم الإبلاغ عن 76 جريمة كراهية فى عام 2021، بزيادة تسع جرائم عن العام السابق. ومدينة كيبيك هى واحدة من المدن الكندية حيث ينتشر هذا النوع من الجريمة، متجاوزا كالجارى وإدمونتون ومونتريال.
كان معدل جرائم الكراهية لكل 100 ألف من السكان 9.2 العام الماضى فى عاصمة المقاطعة، وهو أعلى من المعدل الكندى البالغ 8.8.
ويقول لويس أوديت جوسلين، المدير العلمى والاستراتيجى لمركز منع التطرف المؤدى إلى العنف، إنه لا ينبغى للناس قراءة الكثير فى هذه الإحصائيات.
وأضاف "جوسلين" لراديو كندا: "إنه يعطينا فكرة عامة عن الوضع من حيث ما أعلنته الشرطة.. ولكن هذا لا يعطينا بالضرورة الصورة الحقيقية، بقدر ما نعلم أنه لا يتم الإبلاغ عن غالبية جرائم الكراهية"..
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