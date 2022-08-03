الجزائر تعلن زيادة حجم إنتاجها النفطى لمليون و57 ألف برميل يوميًا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الحادى والثلاثين الذى انعقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين ممثلى 23 دولة من الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول المصدرة غير الأعضاء فى المنظمة "أوبك +"، والمخصص لتقييم ظروف سوق النفط الحالى على المدى القصير.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن هذا الإعلان جاء عقب قرار "أوبك" وحلفائها، خلال اجتماعها اليوم، بزيادة إجمالى حجم إنتاجها النفطى بمقدار 100 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأضافت أن المشاركين جددوا - خلال هذا الاجتماع - رغبتهم القوية فى العمل من أجل استقرار وتوازن سوق النفط العالمى من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة، مؤكدة أن المشاركين فى الاجتماع قرروا عقد الاجتماع الوزارى المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء فى أوبك فى 5 سبتمبر القادم.