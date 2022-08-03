انفجار بمصنع للمواد المتفجرة غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وتنتج الشركة المتفجرات العسكرية والوقود، كما تصنع المتفجرات للاستخدام المدنى، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبها، قالت مقاطعة "دوردونى" إن خدمات الطوارئ وصلت إلى الموقع حيث اشتعلت النيران بعد الانفجار، لافتة إلى أن خدمات الطوارئ لا تزال فى مكان الحادث.

وقال جوناثان بريوليد رئيس بلدية "برغراك"، إن السلطات لا تعرف حتى الآن سبب الانفجار لكنه حدث فى قسم يتعامل مع مادة النيتروسيليلوز.