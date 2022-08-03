كيفية المحافظة على بطارية الهاتف الذكي وتشغيل وضع توفير الشحن

يعتبر عمر البطارية من أكثر الجوانب المهمة التي يتحقق منها العديد من المستخدمين قبل شراء هواتف أندرويد وأيفون، حيث توجد العديد من العوامل التي قد تؤثر على عمر البطارية الخاصة بهاتفك، وهذه العوامل تتضمن التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وعرض الوسائط ومستوى سطوع الشاشة، وغبرها من العوامل الأخرى التي تؤثر على البطارية، بالرغم من وجود عدداً من الأشياء التي يمكن للمستخدم القيام بها للحفاظ على عمر بطارية هاتفه.

تشغيل وضع Battery Saver في هواتف أندرويد

سوف نوضح في هذا المقال أهم الطرق التي تستطيع بها الحفاظ على بطاريتك، والتي أبسطها هي تشغيل وضع Battery Saver، حيث تأتي معظم هواتف أندرويد في هذه الأيام مزودة بهذه الميزة، يمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في القيام بتشغيل تطبيق الإعدادات، ثم قم بالبحث عن البطارية في قائمة الإعدادات، قم بتبديل “تشغيل الآن” من خيار توفير شحن البطارية، ومن خلال اتباع هذه الثلاث خطوات البسيطة، يمكنك بسهولة تقليل نفاذ بطارية الهاتف الذكي إلى حد ما.

بعد القيام بتشغيل وضع Battery Saver، فإنه بمجرد تشغيل الهاتف سيتحول لون رمز البطارية أعلى الجانب الأيمن من الشاشة الخاصة بالهاتف إلى اللون الأصفر، وهذا يعني أن هاتفك يعمل الآن في وضع توفير شحن البطارية، ويعتبر وضع توفير البطارية من أفضل الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها إذا كنت ترغب في إطالة عمر البطارية الخاصة بهواتف أندرويد.

والجدير بالذكر أن تمكين وضع توفير البطارية له بعض العيوب، بالرغم من قدرته على توفير شحن البطارية الخاصة بهاتفك الذكي، حيث أن هذا الوضع يؤثر أيضاً على الأداء العام لجهازك بما في ذلك درجة سطوع الشاشة، وأداء تطبيقات معينة على الجهاز الخاص بك، ولكنه يحافظ على عمر وسلامة البطارية، كما أنه يقلل من معدل استنذاف شحن البطارية بشكل سريع وبطريقة ملحوظة، ولكن بعد اتباع الخطوات السابق ذكرها وتوفير الشحن، يُساعدك كثيراً في إطالة عمر البطارية، لذا يجب اتباع الخطوات السابقة وتفعيل تلك الميزة الرائعة لتوفير عملية الشحن خلال الفترة القادمة.