نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال وزارة التربية والتعليم الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، يترقب الكثير من الطلاب والطالبات لمعرفة نتائج الشهادة الثانوبة العامة 2022 الدور الأول، حيث من المقرر اعلان ظهورها في خلال الساعات المقبلة بجميع المحافظات المصرية من خلال موقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الاجابات الامتحانات للشعبة العلمية والشعبة الأدبية وبعد ذلك اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والاعلان عن أوائل الطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة تتصدركل قوائم البحث العالمي جوجل من الطلبة وأولياء الأمور، للأطمئنان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة في ظل اقترب اعلان ظهورها في الساعات القادمة، حيث صرح مصدر رسمي من وزارة التربية والتعليم المصر بأن سوف يتم الأنتهاء من المراجعة النهائية لرصد الدرجات بالكنترولات والتصحيحات واعلانها ظهور النتائج رسمياً في الساعات القادمة، وحيث أكدت الوزراء بأن نتيجة الثانوية العامة بجميع المحافظات الجمهورية بيتم تصحيح أوراق الاجابات بكل دقة وشفافية ولا يوجد اي من التلاعب في النتائج وسيتم اطاء كل طالب حقوقه كامله في اجابات اسئلة الاختبارات، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عقب اعتمادها رسمياً من البوابة الرسمية للثانوية العامة التابعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

في سياق البحث المستمر من الطلاب بجميع المحافظات الجمهورية حول الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة2022 من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول والضغط على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي

ثم القيام بالضغط على ايقونة نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد ذلك القيام بادخال البيانات الكاملة المطلوبة من الأسم ورقم الجلوس

ثم التاكيد من ادخال جميع البيانات الكاملة

بعد ذلك الضغط على عرض ظهور النتيجة

الجدير بالذكر بعد التاكيد من ادخال البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال بوابة الثانوية العامة أو الموقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، وأن النتيجة سوف يتم ظهورها يوم الخميس 4 أغسطس حسب ما اعلنته مصادر من وزارة التربية والتعليم باعتمادها رسمياً في الساعات المقبلة