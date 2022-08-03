طبيب الرئيس الأمريكى: بايدن سيواصل إجراءات العزل



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:26 مساءً - قال طبيب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن سيواصل إجراءات العزل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بايدن بالعمل الذي قام به مبعوثه الخاص لليمن، تيم ليندركينج، الذى يعمل جنبا إلى جنب مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبيرج، لعب دورا رئيسيا فى هذا الإنجاز، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد فى بيانه أن تمديد الهدنة فى اليمن والتوصل إلى حل نهائى للصراع كانا موضوعا رئيسيا للمباحثات خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.