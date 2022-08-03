الكرملين: زيارة بيلوسي إلى تايوان تعد استفزازًا صريحًا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:26 مساءً - وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها "استفزاز صريح".. وقال: إن "أهداف السياسة الخارجية لا يمكن أن تتحقق بهذه الطرق".

وقال بيسكوف - للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لزيارة بيلوسي إلى تايوان - "بالطبع لا يمكن الاستهانة بمستوى التوتر، الذي أثارته هذه الزيارة في المنطقة، فهذا استفزاز صريح".

وأضاف: أن هذا ليس نهجا موجهاً لدعم تلك الحرية والديمقراطية المؤقتة في تايوان، ونحن نحتاج إلى تسمية مثل هذه الخطوات بأسمائها الصحيحة"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي ولا يمكن تحقيق الأهداف السياسة الخارجية بخطوات استفزازية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: أنه لا توجد أي خطط لإجراء اتصالات إضافية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأشار إلى أن "بكين تدرك جيدا أننا ندعم سياسة "صين واحدة" وسيادة الصين وبالتأكيد ندعم خطوات مفصلة ومتوازنة من جانب الصين للحفاظ على سيادتها وتعزيزها".

يذكر أن نانسي بيلوسي اختتمت زيارتها إلى تايوان اليوم الأربعاء؛ في زيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى خلال الـ25 سنة الماضية.