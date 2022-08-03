رئيسة مجلس النواب الأمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الطائرة التابعة لسلاح الجو الأمريكى والتى تقل بيلوسى ووفد الكونجرس الأمريكى هبطت فى قاعدة "أوسان" الجوية فى مدينة "بيونغ تيك"، على بعد 70 كيلومترًا جنوب سول، بعد زيارتها إلى سنغافورة وماليزيا وتايوان.

من المقرر أن تجرى "بيلوسى" محادثات غدًا الخميس مع رئيس الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية "كيم جين-بيو"، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والأمن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ بوجه عام، والتعاون الاقتصادى، والتحديات العالمية مثل أزمة المناخ.

وعقب محادثاتهما، يعتزم الطرفان إصدار بيان صحفى مشترك.

وقبل ساعات من وصولها، رحب أحد مساعدى الرئيس "يون سيوك-يول" بزيارة "بيلوسى" المقررة، لكنه أشار إلى موقف سول بشأن الحاجة إلى ضمان السلام والاستقرار الإقليميين من خلال الحوار والتعاون.

وقال المسؤول إن "يون"، الذى يقضى إجازته حاليًا، ليس لديه خطة لمقابلة "بيلوسى"، وكذلك فإن وزير الخارجية "بارك جين" لن يجتمع معها بسبب زيارته إلى كمبوديا لحضور سلسلة من الاجتماعات السنوية التى تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

يُذكر أن كوريا الجنوبية تسعى جاهدة لتعزيز تحالفها الأمنى مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على شراكاتها الاقتصادية والتجارية الواسعة مع الصين.