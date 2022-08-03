أخطر من أسامة بن لادن.. من هو خليفة الظواهرى المحتمل؟

جدة - نرمين السيد - وتصدر المشهد اسم سيف العدل المصرى، وهو مصرى الجنسية ومقيم فى إيران ومتورط بأنشطة تنظيم القاعدة منذ أكثر من 30 عاما.
وكان سيف العدل عضوا قياديا فى وحدة الحماية المباشرة التابعة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فى أفغانستان، وتشير التقارير إلى أنه يتطلع لبناء علاقات مع داعش وإيران وطالبان وأفغانستان.
ويعتقد الخبراء فى مجال الإرهاب، أن سيف أكثر فاعلية من الظواهرى وحتى أسامة بن لادن وقد يجعل القاعدة منظمة وأكثر فاعلية مما كانت عليه منذ بضع سنوات.
وتورط سيف العدل فى تفجيرات السفارة الأمريكية فى نيروبى بكينيا كما كان له دور فى تفجيرات دار السلام فى تنزانيا عام 1998 والتى خلفت 224 قتيلا، ووضعت وكالات الاستخبارات فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى إلقاء القبض عليه.
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