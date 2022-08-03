عاجل- الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى للقتال فى ناغورنو كاراباخ

جدة - نرمين السيد - وكانت أذربيجان أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية عدة فى إقليم ناغورنو كاراباخ، فيما طالبت أرمينيا بتحرك دولى لوقف تصرفات أذربيجان "العدائية" فى ناغورنو كاراباخ.

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