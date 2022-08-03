انخفاض مخزون الخام الأمريكى للطوارئ إلى أدنى مستوى فى 37 عاما

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز"، انخفض النفط الخام المحتفظ به فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى (SPR) إلى 469.9 مليون برميل للأسبوع المنتهى فى 29 يوليو، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة، فى أصغر سحب أسبوعى منذ مايو.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مارس الماضى وضع خطة للإفراج عن مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من احتياطى البترول الاستراتيجى لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود الذى يساهم فى ارتفاع التضخم.