العالم اليوم - بالفيديو.. حريق ضخم يخلف قتيلا وجرحى قرب موسكو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حريق ضخم يخلف قتيلا وجرحى قرب موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:19 مساءً - اندلع حريق هائل في مستودع خارج موسكو، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 شخصا آخرين، وفقدان اثنين.

وألحق الحريق، الذي وقع في مستودع تابع لشركة أوزون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أضرارا بمساحة بلغت 50 ألف متر مربع.

وقال مسؤولو الطوارئ إن شخصا توفي جراء الحريق، بينما قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن شخصين آخرين في عداد المفقودين.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة القريبة من بلدة استرا شمال غرب موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن 150 من رجال الإطفاء وثلاث مروحيات إطفاء يشاركون في جهود إخماد النيران.

ولم تذكر السلطات سبب اندلاع الحريق، لكن وكالة "ريا- نوفوستي" للأنباء، ذكرت أن المحققين ينظرون إلى الحرق العمد باعتباره السبب الأكثر ترجيحا.