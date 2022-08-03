نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على برنامج زايد للاسكان وأهم الشروط للحصول على هذا الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الشيخ زايد للاسكان انطلاقا من الرؤية التي اطلقاها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومحمد بن راشد آل مكتوب بضرورة الاهتمام بمواطني الدولة، خاصة من يحتاجون إلي مستوي معيشي سكني مناسب يليق بهم كمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة جاءت فكرة إنشاء برنامج للإسكان يوجه للفئات المستحقة.

برنامج الشيخ زايد للاسكان

يعتبر برنامج الإسكان من اهم البرامج التي تنفيذها دولة ألأمارات العربية المتحدة علي مدار سنين طويلة، ويوجه للمساعدة في ضمان حصول المواطن علي مسكن مناسب يتلاءم معه ومع ظروفه الأسرية ويحدد البرنامج مجموعة من الفئات الأولي بتوفير المسكن لهم وهم ( الأيتام – كبار السن – الأرامل )، كما يتيح البرنامج مجموعة من المنح والقروض السكنية بجانب توفير اجراءات الصيانة المطلوبة لهذه المساكن كما يوفر البرنامج تقديم العديد من الخدمات إلكترونيا حتي تتحقق اقصي استفادة ممكن من قبل المواطن.

كيفية الاستعلام عن طلب برنامج زايد للاسكان

إن برنامج يوجه لدعم الأسر المستحقة خاصة الشباب ممن يجدون صعوبة في توفير مسكن مناسب لهم، ويعتمد البرنامج علي لجنة خاصة توفر التصاميم المناسب لشكل السكن المحدد والطريقة المتبعة للاستعلام هي :

زيارة الرابط الرسمي لمنصة زايد للإسكان .

الضغط علي الخدمات الإلكترونية ثم النقر علي حالة طلب الدعم السكني.

الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن الطلب المقدم.

طريقة تسجيل الدخول لبرنامج زايد للاسكان

تغطي خدمات البرنامج الخاص بالإسكان معظم مدن ومناطق الامارات خاصة في دبي والشارقة ومن هذه الخدمات :

توفير سكن جديد مع استكمال سكن قيد الإنشاء والقيام بأعمال صيانة له.

القيام بأعمال الصيانة والتوسعة علي اكمل وجه حتي يتناسب مع ظروف كل مواطن.

توفير المنح والقروض السكنية مع مرور ثلاث سنوات علي بداية سداد اول قسط.

يوفر البرنامج مساكن حكومية بجانب المساعدات المختلفة والملائمة للمواطن.

شروط التقدم لبرنامج زايد للاسكان

أن يحمل المتقدم جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

أن يكون المتقدم هو رب الأسرة مع استثناء المعاقين – كبار السن – الأيتام.

ألا يمتلك مقدم الطلب مسكن بالفعل أو سبق له الحصول علي مساعدة سكنية من اي جهة حكومية وان يكون قد مرة مدة 15 عام من تاريخ الاستفادة من مساعدة الحكومة.

لا يحق للمتقدم التصرف في مسكن يملكه إلا في حالة أن يكون غير مناسب للسكن.

لا يجب أن يكون ما يمتلكه المتقدم كافي له لوجود مسكن للأسرة.

البرنامج يمكن المرأة من الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله في حالات معينة هي ( الأرملة التي تراعي أبناءها – المطلقة – اليتيمة الوالدين وتبلغ سن 30 عام وللم يسبق للها الزواج – اليتيمة ولا يوجد لها عائل مسئول عنها – المرأة المتزوجة بغير مواطن والزوج غير قادر علي توفير المسكن المناسب للأسرة).

طريقة تقديم الطلب لبرنامج زايد للاسكان

أن التقدم يكون إلكترونيا وفي صورة مجموعة من الخطوات وهي :

زيارة الموقع الرسمي وإنشاء حساب جديد علي البرنامج.

النقر علي كلمة اختيار مسكنك وتحديد الوحدة السكنية المطلوبة.

النقر علي تأكيد حجز الوحدة السكنية وتعبئة البيانات المطلوبة

وبهذا نكون قد قمنا بعرض كل ما يهمكم عن برنامج زايد للاسكان والفئات التي يمكنها الحصول على هذا الدعم وخطوات التقديم على ها الدعم.