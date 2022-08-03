كيف أحصل على بطاقة إسعاد في الإمارات 2022

بطاقة إسعاد في الإمارات 2022 من الخدمات والتسهيلات للمواطنين التي توفرها دولة الإمارات التي أصدرتها في 13 مارس 2017 ، وهي مبادرة اجتماعية تقدم لأصحابها العديد من الخصومات في جميع المجالات التي تغطي الاحتياجات الأساسية للفرد، وسوف نستعرض المزيد عنها، وتابعونا لمعرفة المزيد عنها.

بطاقة إسعاد في الإمارات 2022

تمنح بطاقة إسعاد عروض وتخفيضات لبعض الفئات وهم:

تقدم للطلاب المتفوقين تشجيعا لهم على امتيازهم.

كما توفر أيضا للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين امتنانا لدورهم في خدمة المجتمع.

تشمل بطاقة إسعاد لذوي الهمم وكبار المواطنين.

حاملو الإقامة الذهبية من 5 إلى 10 سنوات ومنهم على سبيل المثال: رواد الأعمال، العلماء، أصحاب المواهب في العلوم والمستثمرين.

طريقة التسجيل للحصول على بطاقة إسعاد في الإمارات 2022

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على بطاقة إسعاد وهي:

سجل البيانات الشخصية كالاسم الأول والأخير.

قم بعد ذلك بإدخال البريد الإلكتروني والتأكد منه.

اكتب كلمة السر وتأكد منها.

ادخل بعد ذلك رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

اختر نوع اللغة التي تنتمي إليها.

حدد المدينة و اكتب العنوان الخاص بك.

واكتب بعد ذلك رقم الهوية الإماراتية.

تأكد من التحقق وأنقر على كلمة إرسال.

عند حصولك على البطاقة ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك.

مزايا وعروض بطاقة إسعاد

كما تقدم أيضا مجموعة من الخصومات والعروض و هي:

تخفيضات في الصحة والتعليم والسكن والمطاعم والمتنزهات والسياحة والسفر وجميع احتياجات الأسرة.

تتعامل البطاقة مع أكثر من 7327 شركة في الإمارات فتحقق للمواطن خصومات تبدا من 20٪ وتصل إلى 70٪

رسوم التسجيل والقبول في مدرسة سبرينغ دايلز دبي مجانية لحاملي بطاقة إسعاد

و توفر بطاقة إسعاد أيضاً تخفيضات على رسوم التسجيل والقبول بهذه المدرسة على النحو التالي:

توفر أيضا البطاقة خصم 25٪ لحضانة الدانة الخاصة.

وكذلك تذكرة دخول برج خليفة الطابق 124 و 125 قيمتها 50 درهم لحاملي بطاقة إسعاد والأطفال مجانا اقل من 4 سنوات.

تقدم عيادة بينك مود بيوتي أيضا خصم 35٪ لحاملي بطاقة إسعاد.

فلكي تتمتعي بعروض وخصومات ومزايا بطاقة إسعاد العديدة عليك فقط استخراج البطاقة واستخدامها في المتاجر المتعددة التي تدعم بطاقة إسعاد الإمارات 2022.