عروض بنده الإلكترونية وكم سعر الجوالات الجديدة؟

عروض بنده الإلكترونية متاحة داخل عروض بنده الأسبوعية التي توفر حسومات كبيرة على مجموعة من المنتجات، فهي حقًا من العروض المدهشة التي يقبل عليها زوار هايبر ماركت بنده في جميع الفروع، ومتاحة العروض داخل عروض بنده اليوم الرياض وفي عروض هايبر بنده اليوم جدة ويحرص الهايبر على تقديم عروض في العديد من المناسبات التي تتناسب مع احتياجات الجميع مثل تقديم العروض خلال شهر رمضان المبارك وفي الأعياد وخلال الفترة الحالية يُقدم المتجر عروض الصيف، وسوف نتعرف على أفضل hyper panda عروض.

عروض بنده الإلكترونية

الإلكترونيات لدى هايبر بنده عبارة عن مجموعة من الحسومات على أجهزة كهربائية وأجهزة منزلية تعمل بالكهرباء وإلكترونية في نفس الوقت بالإضافة إلى الجوالات الذكية المتوفرة بأنواع مختلفة لدى الهايبر، وإليكم أجدد عروض بنده الإلكترونية للأسبوع الحالي:

احصل على قطاعة أي تي سي نصف لتر بسعر 79 ريال سعودي، كما أن هناك فرامة اللحمة من كينوود بسعر 369 ريال سعودي وقوتها تصل إلى 2100 وات، وعند الحصول على مايكروويف توشيا بسعة 23 لتر سيكون السعر 449 ريال سعودي، أما عند الحصول على مايكروويف شارب بسعة عشرين لتر سيكون السعر في العروض الجديدة 259 ريال سعودي.

وعند شراء صانعة الساندويتش أي تي سي سيكون السعر في عروض هايبر بنده فقط 95 ريال سعودي وهناك عجان من كليك أون خمسة لتر بسعر 279 ريال سعودي، أما عند شراء طاهية مندي أي تي سي ستة لتر سيكون السعر 189 ريال سعودي.

بينما عند شراء خلاط يدوي كينوود بقوة 450 وات سيكون السعر فقط 159 ريال سعودي، وكذلك عند شراء خلاط يدوي سينكور 800 وات سيكون السعر فقط 95 ريال سعودي.

عروض الجوالات في هايبر بنده

يمكن شراء سامسونج أي 23 في عروض الجوالات من بنده الأسبوعية بسعر 769 ريال سعودي، وهناك فيفو واي 21 بسعر 669 ريال سعودي، وهناك مجموعة أخرى من الجوالات متوسطة السعر مثل أونور أكس 7 بسعر 679 ريال سعودي، أو نوكيا جي 10 الجديد بسعر 499 ريال سعودي، وهناك جوالات أخرى تدعم الجيل الخامس أو الجيل الرابع وبمساحات تخزين مختلفة من نفس الإصدار يمكن معرفتها من خلال كتالوج العروض.