استرجاع مبالغ المخالفات المرورية المستندات المطلوبة

استرجاع مبالغ المخالفات المرورية ، معرفة الأوراق التي تكون مطلوبة لاسترجاع المبالغ الخاصة بالمخالفات المرورية، من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين، حيث أن الاستعادة للمبالغ المرورية تكون بسبب قيام الشخص بدفع مبالغ كبيرة، تكن أكثر من المتواجدة على المركبة الخاصة به، وبإمكانه أن يقدم طلباً لشرطة أبوظبي ليستردوا تلك المبالغ، ولكن عليه أن يحضر بعض الأوراق قبل أن يذهب إلى قيادة الشرطة في أبوظبي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم المستندات المطلوبة لاسترجاع مبالغ المخالفات المرورية.

المستندات المطلوبة لاسترجاع مبالغ المخالفات المرورية

توجد بعض المستندات والأوراق التي تكون مطلوبة حتى يتمكن الشخص من الاسترجاع عن المبالغ المالية، خاصة بالمخالفات المرورية، وهذا إن دفع مبالغ أكثر من تلك المحددة على المركبة أو السيارة الخاصة به، وإليكم المستندات وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تحضر صورة من الإيصال الخاص بالسداد الذي قد قمت به.

تحضر صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية الخاصة بالشخص منفذ الطلب.

تقوم بإحضار النموذج الخاص بطلب الاسترجاع من قبل شرطة أبوظبي وتكتبه وتملؤه.

تقوم بإحضار صورة الملكية للمركبة.

إن كان الشخص المتقدم عن شركة يكتب اسمها لكي يتم التسليم للمبلغ لهاد

وبحالة الشركات لابد من الإحضار لاعتماد التوقيع

ثم بعد ذلك تحضر الرخصة التجارية إن كان المتقدم عن شركة.

تأتي بعد ذلك بهوية الشخص مقدم الطلب.

ومن يقدم الطلب هو صاحبه أو من يمتلك توكيل رسمي منه.

شهادة البراءة من المخالفات المرورية

إن كنت تريد أن تقوم باستخراج الشهادة الخاصة بالبراءة للذمة من أي مخالفة مرورية، فعليك أن تحضر بعض الأوراق والمستندات المحددة لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تأتي برخصة القيادة.

ثم بعد ذلك تحضر ملكية المركبة.

تأتي بالهوية الوطنية.

تدفع كافة المخالفات المرورية التي على المركبة إن تواجدت قبل أن تستخرج الشهادة الخاصة ببراءة الذمة.

موقع الشرطة في أبوظبي

إن كنت ترغب في الاستعلام عن أي خدمة تكن إلكترونية أو غيرها، فعليك أن تدخل على الموقع التابع لشرطة أبوظبي بالامارات، تضغط على رابط وهو سينقلك بشكل مباشر حتى تحصل على الخدمة التي تريدها وينجز لك ما تشاء دون أن تحتاج للذهاب لأي مكان.