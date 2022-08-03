نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الفصل الدراسي الأول بالمملكة 1444 في المقال التالي
وزارة التعليم أعلنت عن الميعاد الخاص بابتداء الدراسة بالعام القادم، ومن المعروف بأن الدراسة تبدأ وفقاً للتقويم الموضوع من وزارة التعليم بالمملكة، حيث أنه قد تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، ونظراً للتساؤلات الكثيرة من الأشخاص عن موعد بدء الفصل الدراسي الأول بالمملكة 1444 فإننا من خلال مقالنا سنجيب لكم عن جميع التساؤلات التي تكون بحاجة إليها حول هذا الأمر.
موعد بدء الفصل الدراسي الأول بالمملكة 1444
وزارة التعليم قد أعلنت عن ميعاد ابتداء العام القادم والذي سيكون 28 أغسطس الموافق واحد من شهر صفر، وبهذا التاريخ يكون الطلاب انتهوا من الإجازة الصيفية التي قدرها شهرين تنتهي مع ابتداء العام القادم.
عودة المعلمين والإداريين
إن وزارة التعليم قد حددت أيضا ميعاد عودة المعلمين ومعهم الإداريين خلال العام القادم، حيث أن ميعاد العودة للمعلمين تكون مع الطلاب 28 أغسطس واحد من صفر، ولكن موعد العودة للإداريين هو المختلف، إذ أنه يبدأ 22 أغسطس الموافق 24 من شهر محرم، لأنهم هم من يستقبلوا الطلاب ويجهزون المدارس قبل عودة الدراسة.
التقويم الدراسي بالعام القادم 1444
وزارة التعليم قد أعلنت عن التقويم الدراسي للعام القادم 1444، يبدأ التقويم 28 أغسطس الموافق 1 صفر، وينتهي أربعة ذو الحجة، تستغرق الدراسة 39 أسبوع كل ترم به 13 أسبوع، أما عن أيام الإجازات فهي 56 يوم، مقسمة على 10 إجازات، وإليكم بعض التفاصيل الواردة بالتقويم العام القادم وهي كالآتي:
- يبدأ العمل بالدراسة 28 أغسطس الذي يوافق 1 وقتها واحد من شهر صفر.
- يحصل الطلاب بعد ذلك على الإجازة المطولة الأولى بتاريخ 20 ربيع أول يوافق 16 أكتوبر.
- ثم الإجازة المطولة الثانية بدايتها 16 ربيع ثاني الموافق 10 نوفمبر.
- إجازة انتهاء الترم الأول 30 ربيع ثاني الموافق 24 نوفمبر.
- يبدأ الترم الثاني 10 جمادى أول ويوافق وقتها 4 ديسمبر.
- الإجازة المطولة الأولى خلال الترم الثاني 24 جمادى الأول الموافق 18 ديسمبر.
- الإجازة المطولة الثانية بالترم الثاني 22 جمادى الآخر الموافق 15 يناير.
- ثم إجازة يوم التأسيس يحصل عليها الطلاب اثنين شعبان الموافق 22 فبراير.
- ثم تبدأ إجازة الترم الثاني عشرة شعبان الموافق 2 مارس.
- يبدأ الترم الثالث 20 شعبان الموافق 12 مارس.
- ثم بعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر ومن بعده الإجازة المطولة الأخيرة.
- ينتهي العام الدراسي أربعة ذو الحجة الموافق 22 يونيو.
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