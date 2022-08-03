وزارة التعليم أعلنت عن الميعاد الخاص بابتداء الدراسة بالعام القادم، ومن المعروف بأن الدراسة تبدأ وفقاً للتقويم الموضوع من وزارة التعليم بالمملكة، حيث أنه قد تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، ونظراً للتساؤلات الكثيرة من الأشخاص عن موعد بدء الفصل الدراسي الأول بالمملكة 1444 فإننا من خلال مقالنا سنجيب لكم عن جميع التساؤلات التي تكون بحاجة إليها حول هذا الأمر.

موعد بدء الفصل الدراسي الأول بالمملكة 1444

وزارة التعليم قد أعلنت عن ميعاد ابتداء العام القادم والذي سيكون 28 أغسطس الموافق واحد من شهر صفر، وبهذا التاريخ يكون الطلاب انتهوا من الإجازة الصيفية التي قدرها شهرين تنتهي مع ابتداء العام القادم.

عودة المعلمين والإداريين

إن وزارة التعليم قد حددت أيضا ميعاد عودة المعلمين ومعهم الإداريين خلال العام القادم، حيث أن ميعاد العودة للمعلمين تكون مع الطلاب 28 أغسطس واحد من صفر، ولكن موعد العودة للإداريين هو المختلف، إذ أنه يبدأ 22 أغسطس الموافق 24 من شهر محرم، لأنهم هم من يستقبلوا الطلاب ويجهزون المدارس قبل عودة الدراسة.

التقويم الدراسي بالعام القادم 1444

وزارة التعليم قد أعلنت عن التقويم الدراسي للعام القادم 1444، يبدأ التقويم 28 أغسطس الموافق 1 صفر، وينتهي أربعة ذو الحجة، تستغرق الدراسة 39 أسبوع كل ترم به 13 أسبوع، أما عن أيام الإجازات فهي 56 يوم، مقسمة على 10 إجازات، وإليكم بعض التفاصيل الواردة بالتقويم العام القادم وهي كالآتي: