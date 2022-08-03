عقوبة مخالفة الذوق العام ، السعودية تسير بالقوانين بجميع مجالات الحياة لكي تضمن أن يكون هناك نظاماً بالمملكة، وإلزام المواطنين به، فالسعودية عادة ما تهتم بالذوق العام بشكل كبير وتعاقب من لا يلتزم بقوانين الذوق العام، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح عقوبة مخالفة الذوق العام السعودية 1444.

عقوبة مخالفة الذوق العام في السعودية 1444

توجد لائحة مفصلة لكافة المواطنين والمقيمين الذين يخالفون الذوق العام بها 30 مادة، فالسلوكيات والآداب هي التي تعكس صورة المملكة ووفقاً للقوانين المقررة، فجميع المواطنين الحاملين للجنسية يلتزمون بتلك القوانين، والمتواجدين على الأراضي السعودية بوجه عام لابد أيضاً أن يلتزموا بهذا الأمر، وإليكم عقوبة مخالفة الذوق العام بالمملكة وهي كالآتي:

التصرفات التي تحمل طبيعة جنسية تكن بالمرة الأولى العقوبة 3000 ريال أما إن تكررت يدفع الشخص 6000 ريال.

إن قام الشخص برفع الموسيقى بأي حي سكني دون أن يكون معه موافقة 500 ريال أما في حالة التكرار تكن ألف ريال.

تشغيل الموسيقى خلال وقت الأذان أو حتى الإقامة عقوبة هذا الأمر بالمرة الأولى ألف ريال وإن قرر 2000 ريال.

عقوبة عدم الإزالة لمخلفات الحيوانات 100 ريال بالمرة الأولى وإن تكرر الفعل 200 ريال.

البصق وإلقاء المخلفات بغير أماكنها عقوبة ذلك 500 ريال في المرة الأولى وفي حالة التكرار ألف ريال.

التجاوز لحواجز دخول الأماكن العامة عقوبة هذا الأمر بالمرة الأولى 500 ريال أما إن تكرر 1000 ريال.

ارتداء ملابس لا تكون لائقة بالأماكن العامة وفقاً لطبيعة المكان المخالفة بالمرة الأولى 100 ريال أما إن تكررت 200 ريال.

الارتداء للملابس الحاملة للعبارات الإباحية أو المثيرة العنصرية عقوبة ذلك 100 ريال بالمرة الأولى أما الثانية 200 ريال.

الكتابة فوق وسائل النقل دون زواج التصريح أو حتى وضع صور أو ملصقات عقوبة هذا الأمر 100 ريال للمرة الأولى وإن تكرر ذلك 200 ريال.

الإشعال للنيران داخل الحدائق العامة 100 ريال للمرة الأولى عقوبة أما إن تكرر هذا الأمر 200 ريال.

الإخافة للأشخاص المتواجدين بالأماكن العامة سواء كان ذلك بفعل أو حتى قول يدفع الشخص بالمرة الأولى 100 ريال وإن تكرر ذلك يدفع 200 ريال.

تجاوز الطوابير داخل الأماكن العامة عقوبة ذلك 50 ريال وفي حال تقرر الأمر يدفع الشخص 100 ريال.

الاستخدام للإضاءة المؤذية مثال ذلك ضوء الليزر يدفع 100 ريال وبالمرة الثانية 200 ريال.

التصوير للأشخاص دون تواجد إذن أو حتى القيام بتصوير حدث جنائي دون تصريح رسمي يجعل الشخص يدفع 1,000 ريال وإن تكرر ذلك يدفع 2000 ريال.

تطبيق قوانين الذوق العام

إن الجهة المسؤولة عن التطبيق لقواعد الذوق العام هي وزارة الداخلية، تعاوناً مع هيئة السياحة والتراث، فالمملكة دائماً متمثلة بحكومتها ترغب في حفظ النظام بشكل دائم والتطبيق للقوانين.